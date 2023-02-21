Москва, 21 февраля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин посвятит большую часть послания к Федеральному собранию причинам спецоперации. Об этом 21 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Пескова, послание будет посвящено году истекшему, 2022 году, году, который был ознаменован началом спецоперации.

«Можно предположить с большой долей уверенности, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке неизбежности специальной военной операции», — сказал Песков в эфире «Первого канала».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе 21 февраля.