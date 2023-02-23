Симферополь, 23 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Крыму стартовала образовательная программа для лучших педагогов-наставников. 500 предподавателей, ставших победителями третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», до 25 февраля будут получать новые знания и делиться лучшими практиками образовательной среды, которые впоследствии помогут выдать «путевку в жизнь» подрастающему поколению, лучше сориентироваться в выборе профессии.

Цитата сайта rsv.ru Более 500 педагогов участвуют в образовательной программе для наставников победителей конкурса «Большая перемена»

«Большая перемена» — часть национального проекта «Образование» — конкурс, который проходит для учеников 5–10 классов общеобразовательных школ и студентов 1–3 курсов ссузов. Каждый конкурсант вправе привлечь к прохождению конкурсных испытаний педагога-наставника. На протяжении всего конкурса такой наставник помогает идти к победе в сложных ситуациях и даёт ценные советы. Впоследствии для наставников проводится образовательная программа.

В Крыму педагогов джут тренинги по командообразованию, мотивационные и практические встречи с лидерами мнений. Также участники обсудят направления развития педагогического сообщества «Большой перемены», информирует президентская платформа «Россия — страна возможностей».

«Нам всем посчастливилось стать участниками образовательной программы благодаря талантам наших детей. Я попадаю сюда уже в третий раз и чувствую себя как рыба в воде. Очень рад вновь окунуться в среду молодёжной политики, потому что для меня будни педагога — совершенно другая жизнь. Я советую всем детям принимать участие в проектах «Большой перемены». Именно в таком добром сообществе с правильными ценностями стоит формировать свой внутренний мир», — считает учитель истории и обществознания из Истры Алексей Бусоедов.

«Сейчас в Крыму собрались лучшие специалисты и наставники, которые постарались вложить все свои силы и энергию в учеников. Каждый педагог готов воспринимать информацию не только от разных спикеров, но и поделиться своими секретами», — поделилась педагог-психолог из Марий Эл Мария Жирова.

2023 год Указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. В его рамках во всех регионах пройдут форумы и конференции, конкурсы и телешоу.

Вопрос подготовки педагогов и мастеров среднего профессионального образования как нельзя более актуален в современных реалиях, ведь более 60% выпускников 9-х классов выбирают для себя именно среднее профессиональное образование.

«Школе и учителям надо меняться, а Год педагога и наставника — прекрасный повод об этом задуматься и искать подходы к переформатированию современной школы вместе с педагогами, родителями и детьми. Сейчас в Общественной палате РФ мы вместе с экспертами будем в течение всего года — Года педагога и наставника — пытаться искать подходы к улучшению образовательной среды, механизмов обучения и привлечения у школьников интереса к получению знаний», — подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

Одной из ключевых задач национального проекта «Образование» является повышение престижа профессии учителя. Благодаря нацпроекту педагоги и учителя по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе педагогических вузов педагогических технопарков «Кванториумов».

Большое внимание уделяется профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров. Во всех регионах открываются Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Возможность профессионального роста позволяет не только повысить качество преподавания, но и дает возможность самим учителям постоянно совершенствоваться в профессиональном плане, а также получать поддержку и обмениваться опытом внутри учительского сообщества.

Вопрос подготовки педагогов и мастеров среднего профессионального образования как никак актуален в современных реалиях, ведь более 60% выпускников 9-х классов выбирают для себя именно среднее профессиональное образование. Уже в этом году 150 тыс. студентов начали подготовку по новой программе «Профессионалитет». В своем послании Федеральному собранию 21 февраля президент России подтвердил важность модернизации системы подготовки кадров, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Института развития профобразования Наталия Золотарева.

«Локомотивом комплексной модернизации системы подготовки кадров для ведущих отраслей экономики в настоящее время стал федеральный проект «Профессионалитет» , призванный внедрить новую образовательную технологию. В ее основе — интенсивные, практико-ориентированные образовательные программы, сформированные под конкретный запрос индустриальных партнеров, — говорит Золотарева. — Внедрение «Профессионалитета» сопровождается обновлением учебно-материальной базы, переподготовкой управляющих команд и преподавателей колледжей, мастеров производственного обучения и наставников со стороны предприятий. Одновременно осуществляется синхронизация кадровых потребностей бизнеса с возможностями системы среднего профессионального образования, создаются образовательно-производственные кластеры из предприятий — индустриальных партнеров, колледжей и техникумов». Наталия Золотарева высказала уверенность: шаг за шагом новые технологии профобразования будут внедрены во все колледжи и техникумы страны.

К 2024 году для профессионального развития и обучения педагогов в каждом субъекте Российской Федерации будет действовать единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, будут функционировать центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, а 28% педагогов-психологов образовательных организаций пройдут курсы повышения квалификации. Также к концу 2024 года планируется открыть в педагогических вузах 33 педагогических технопарка «Кванториум». На сегодня открыто уже 20 таких технопарков.

Как сообщало ИА REGNUM нацпроект «Образование» помогает учителям повышать квалификацию и получать методическую поддержку. Миссия Года педагога и наставника — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия 2023 года будут направлены на повышение престижа профессии учителя.