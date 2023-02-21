Москва, , 11:44 — REGNUM Автором послания Федеральному собранию является президент России Владимир Путин, сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что нынешнее послание Путина, вероятно, будет во многом посвящено спецоперации на Украине.

Напомним, Путин 21 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно состоится в годовщину признания независимости республик Донбасса.