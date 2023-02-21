Песков заявил, что текст послания к Федеральному собранию пишет Путин
Москва, 21 февраля 2023, 11:44 — REGNUM Автором послания Федеральному собранию является президент России Владимир Путин, сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявил, что нынешнее послание Путина, вероятно, будет во многом посвящено спецоперации на Украине.
Напомним, Путин 21 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно состоится в годовщину признания независимости республик Донбасса.