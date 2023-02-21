Москва, 21 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Автором послания Федеральному собранию является президент России Владимир Путин, сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее Песков заявил, что нынешнее послание Путина, вероятно, будет во многом посвящено спецоперации на Украине.

Напомним, Путин 21 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно состоится в годовщину признания независимости республик Донбасса.