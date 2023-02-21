Москва, 21 февраля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Главные цитаты из трансляции оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут 21 февраля показаны на крупноформатных экранах в ряде городов нашей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Трансляция, оператором которой является федеральный оператор цифровой наружной рекламы медиахолдинг MAER, будет показана на медиаэкранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Тюмени, Волгограде, Сочи и ряде других российских городов.

При этом известно, что названный медиахолдинг подготовит на своём сайте фотобанк с фотографиями с главными цитатами из речи главы Российского государства, в котором первые снимки должны появиться уже через 30 минут после начала речи президента РФ, и ими можно будет пользоваться в качестве иллюстраций к публикациям на безвозмездной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что во вторник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию.