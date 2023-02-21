Москва, , 11:44 — REGNUM Днем 20 февраля ВСУ обстреляли животноводческое предприятие Шебекинского городского округа, сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах. В результате обстрела погибло 900 животных.

По данным источника, около 12 часов дня, предположительно, со стороны города Волчанска Харьковской области был произведен обстрел села Вознесеновка. 12 боеприпасов 152-мм калибра попали в животноводческую ферму, где повредили три здания. В результате обстрела погибли 900 свиней, которые находились в одном из помещений предприятия «Шебекинская свинина».

На данный момент на предприятии проходят восстановительные работы. По словам собеседника, никто из персонала не пострадал.