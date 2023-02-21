Москва, 21 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Днем 20 февраля ВСУ обстреляли животноводческое предприятие Шебекинского городского округа, сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах. В результате обстрела погибло 900 животных.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным источника, около 12 часов дня, предположительно, со стороны города Волчанска Харьковской области был произведен обстрел села Вознесеновка. 12 боеприпасов 152-мм калибра попали в животноводческую ферму, где повредили три здания. В результате обстрела погибли 900 свиней, которые находились в одном из помещений предприятия «Шебекинская свинина».

На данный момент на предприятии проходят восстановительные работы. По словам собеседника, никто из персонала не пострадал.