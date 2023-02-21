Минск, 21 февраля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В Белоруссии проводится проверка боеготовности механизированного подразделения и сил ПВО. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

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«В рамках проводимой проверки боевой готовности вооружённых сил, одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Также в министерстве добавили, что личный состав отработает охрану и оборону района. Также в числе учебно-боевых задач, которые предстоит выполнить военным, ― осуществление комплекса мер по организации тылового и технического обеспечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Белоруссии была объявлена внезапная проверка боеготовности в 72-м гвардейском объединенном учебном центре (ОУЦ).

В декабре 2022 года внезапная проверка боевой готовности проводилась в ВС Белоруссии. Как подчеркнули тогда в минобороны страны, мероприятия носили оборонительный характер.