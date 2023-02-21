Минск, 21 февраля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал готовящийся в середине марта визит в Иран, сообщает телеграм-канал агентства БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, визит выведет сотрудничество Белоруссии и Ирана на более высокий уровень.

«Это будет значимая встреча, которая выведет нас на более высокий уровень сотрудничества», — сказал Лукашенко на встрече с послом Ирана в Минске Саидом Яри.

Александр Лукашенко также отметил, что ситуация в мире заставляет оба государства искать востребованные формы сотрудничества. Глава государства однако подчеркнул, что результаты могли бы быть значительно лучше.

Как сообщало ИА REGNUM, глава белорусского государства в ходе заседания Совета безопасности 20 февраля заявил, что каждый житель страны должен уметь обращаться с оружием в такое непростое время.