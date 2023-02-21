Херсон, , 11:27 — REGNUM Военнослужащие Росгвардии обнаружили на территориях Запорожской и Херсонской областей тайники с боеприпасами для техники Вооруженных сил Украины.

«Спецназ войск национальной гвардии в ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружил схроны и тайники с оружием на территории Запорожской и Херсонской областей…» — сообщается на официальном сайте федерального управления.

Отмечается, что в ходе мероприятий было найдено более двух десятков единиц различного стрелкового оружия, среди которых автоматы и карабины, а также огромное количество боеприпасов к ним.

В начале февраля сотрудники Росгвардии в рамках операции «Стоп-террор» обнаружили в Луганской Народной Республике схрон с оружием и боеприпасами.

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