Росгвардия обнаружила тайники ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Херсон, 21 февраля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Военнослужащие Росгвардии обнаружили на территориях Запорожской и Херсонской областей тайники с боеприпасами для техники Вооруженных сил Украины.
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Военнослужащие
«Спецназ войск национальной гвардии в ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружил схроны и тайники с оружием на территории Запорожской и Херсонской областей…» — сообщается на официальном сайте федерального управления.
Отмечается, что в ходе мероприятий было найдено более двух десятков единиц различного стрелкового оружия, среди которых автоматы и карабины, а также огромное количество боеприпасов к ним.
В начале февраля сотрудники Росгвардии в рамках операции «Стоп-террор» обнаружили в Луганской Народной Республике схрон с оружием и боеприпасами.