Трамп: Байден толкает человечество к третьей мировой войне

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Политика президента Соединённых Штатов Джо Байдена в отношении Украины может привести человечество к третьей мировой войне. Такое мнение в своей социальной сети Truth Social высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если вы следите за шагами Байдена в отношении Украины и понимаете их: он систематически, возможно, неосознанно, но подталкивает нас к тому, что вскоре может стать третьей мировой войной. Разве это не безумие?» ― написал Трамп.

Также в ходе своего выступления на митинге сторонников в штате Флорида 20 февраля политик заявил, что в случае переизбрания на пост президента США он немедленно позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы организовать встречу для скорейшего урегулирования ситуации вокруг Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления о росте угрозы начала третьей мировой войны уже звучали неоднократно. Так, депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен уверена, что западные страны должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический путь выхода из кризиса, чтобы остановить разрастание конфликта в третью мировую войну и ядерный Армагеддон.