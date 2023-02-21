Нью-Дели, 21 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Собственность граждан Индии, которые приняли гражданство Китая и Пакистана и эмигрировали из своей страны, конфисковали индийские власти. Об этом 21 февраля сообщает газета The Economic Times со ссылкой на МВД Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Согласно этим данным, индийским правительством за период с 2018 по 2022 год было выручено от продажи имущества указанных лиц 34 млрд рупий ($410,7 млн), перечисленных в доход государства.

Также указывается, что конфискации и продаже подлежали в том числе акции и другие ценные бумаги эмигрировавших, их доля в 152 индийских компаниях и принадлежавшие им 1,6 тонны золота и свыше 26 тонн серебра в банках Индии.

При этом уточняется, что до настоящего времени индийское правительство не осуществляло конфискацию недвижимого имущества принявших гражданство Китая и Пакистана граждан Индии. По информации МВД страны на индийской территории находится 12 611 объектов недвижимости таких лиц, в число которых входят 12 485 объектов получивших гражданство Пакистана и 125 объектов получивших гражданство КНР.

Кроме того, отмечается, что названное имущество таких лиц было конфисковано на основе индийского «Закона о вражеской собственности», согласно норме которого «к вражеской собственности относится любая собственность, принадлежащая, удерживаемая или управляемая от имени врага, вражеского субъекта или вражеской фирмы».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля управляющий директор компании BrahMos NG Атул Динкар Ране рассказал, что начало производства одноимённых ракет планируется в конце 2025-го — середине 2026 года.