Кемерово, 21 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Две основные версии падения вертолёта в Кемеровской области рассматривает следствие: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, сообщили 21 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлёкшем гибель человека (часть 2 статьи 263 УК РФ), установлено, что 20 февраля вертолёт с пятью пассажирами на борту после касания земли потерял контроль и опрокинулся на левый бок при заходе на посадку на склон горы Топхан.

Погиб пассажир, командир вертолёта получил тяжёлую травму. Следователи осмотрели место ЧП, допросили очевидцев, провели обыски по месту нахождения собственника вертолёта. Сейчас идёт изучение технической и лётной документации.

Кроме того, следователи изъяли образцы топлива по месту заправки вертолёта. В рамках уголовного дела планируются химическая, судебно-медицинская, лётно-техническая судебные экспертизы.