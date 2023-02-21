Почетный президент «Реала» Амансио скончался на 84-м году жизни
Мадрид, 21 февраля 2023, 11:17 — REGNUM Чемпион Европы 1964 года в составе национальной сборной Испании по футболу Амаро Амансио скончался в возрасте 83 лет. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила пресс-служба мадридского «Реала».
За время своей профессиональной карьеры Амансио выступал за «Депортиво» и «Реал». В составе «сливочных» испанский нападающий девять раз становится чемпионом страны, трижды — обладателем Кубка Испании и один раз привел «Реал» к победе в Кубке европейских чемпионов.
С октября 2022 года Амаро Амансио занимал пост почетного президента «Реала».
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