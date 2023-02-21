Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Стратегическим плацдармом стала Греция для американских военнослужащих, заявил 21 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Никосом Дендиасом.

Греция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Госсекретарь США подчеркнул, что диалог с Грецией отражает сотрудничество, которое длится более 20 лет.

«Греция стала действительно стратегическим узлом в регионе для военных подразделений США, которые увеличивают свое присутствие здесь», — заявил Блинкен, добавив, что США инвестировали $123 млн в районе военной базы Суда на Крите.

Кроме того, Энтони Блинкен отметил вклад Греции в спасение людей после смертоносного землетрясения в Турции. Греция, по его словам, очень помогла в борьбе со стихийным бедствием в Турции, отправив туда пожарных, спасателей и врачей.

Напомним, предыдущий раунд стратегического диалога между США и Грецией состоялся в 2021 году. Стороны улучшили отношения в области обороны, проводят совместные учения в разных странах.