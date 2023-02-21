Донецк, 21 февраля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что он никогда не забудет день признания Россией независимости республики. Он написал об этом 21 февраля в своём телеграм-канале к годовщине этого события.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Как указал врио главы региона, признание Россией независимости ДНР было переломным моментом в истории Донбасса, который позволил значительно ускорить его воссоединение с РФ.

«Я помню этот счастливый день и не забуду его никогда, как и миллионы моих земляков. Спасибо, теперь уже наша Россия», — подчеркнул в своём сообщении Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о важности признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик.