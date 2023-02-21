Варшава, 21 февраля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Представитель президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24 рассказал о намерениях властей в ближайшее время обсудить с президентом США Джо Байденом расширение присутствия НАТО на территории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы будем говорить о расширении присутствия НАТО, в том числе инфраструктурного характера», — сказал представитель президента.

Также Пшидач напомнил, что, согласно итогам саммита НАТО 2016 года в Варшаве, на территории Польши на данный момент находится более 10 тысяч американских военнослужащих.

Ожидается, что в среду, 22 февраля, Джо Байден проведет переговоры с лидерами стран «Бухарестской девятки», в которую входят Польша, Румыния, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Венгрия и Словакия.

Хозяин Белого дома Джо Байден, как передавало агентство PAP со ссылкой на главу МИД Польши Петра Вавжика, прибыл в польский город Жешув вечером 20 февраля.