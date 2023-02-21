Москва, 21 февраля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Парламентарии договорились совместно с Центробанком РФ о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств участниками специальной военной операции своим родным и близким, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким», — сказал парламентарий, слова которого приводит телеграм-канал партии «Единая Россия».

Сенатор уверен, что все банки последуют рекомендациям регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор может пересмотреть лимит для бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП).