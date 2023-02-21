Тегеран, 21 февраля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Собственные санкции в ответ на новые санкционные меры Европейского союза введут власти Ирана. Об этом 21 февраля говорится в заявлении иранского министерства иностранных дел, размещенном на его странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Отмечается, что ранее представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи оценил недавнее решение властей ЕС о введении ими санкционных мер против ряда иранских граждан и компаний.

«Канани сказал, что Исламская Республика Иран вскоре объявит о списке контрсанкций в ответ на последние запреты со стороны блока», — указывается в сообщении.

Отметим, 20 февраля Евросоюз ввёл в отношении 32 физических и двух юридических лиц из Ирана санкции за якобы имеющиеся в Исламской Республике «нарушения прав человека».