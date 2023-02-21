Новосибирск, 21 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул во второй половине дня 21 февраля в высшем колледже информатики в Советском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

54. mchs. gov.ru Ликвидация возгорания в учебном заведении Советского района Новосибирска

Возгорание произошло в половине второго по местному времени. Когда пожарные прибыли на место ЧП, в окне третьего этажа был виден открытый огонь. Выяснилось, что горят три кабинета, площадь пожара — 70 кв. м.

Из здания колледжа самостоятельно эвакуировалось 600 человек — преподаватели и учащиеся. К настоящему моменту открытое горение в здании колледжа ликвидировано.