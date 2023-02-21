Москва, 21 февраля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Попытки «отменить» русскую культуру, русский язык не увенчаются успехом. Об этом в Международный день родного языка в своем телеграм-канале написала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова «К сожалению, сейчас мы наблюдаем ужасающую картину, как по всему миру пытаются отменить нашу культуру, в том числе русский язык, но эти попытки не увенчаются успехом. Невозможно стереть из памяти произведения Чехова, Достоевского, Толстого».

Уполномоченный по правам ребенка призвала отказаться от излишних иностранных заимствований в лексике, оставить в прошлом «кейсы», «треки» и «стримы».

«Чужое это все. Всегда помните сладкое звучание родной речи, и пусть каждое Ваше слово будет наполнено смыслом и счастьем», — написала Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз (ЕС) намерен включить в антироссийский пакет санкций Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.