Варшава, 21 февраля, 2023, 10:46 — ИА Регнум. В случае возникновения угрозы безопасности Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией. Такое заявление в эфире Польского радио сделал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

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Он подчеркнул, что решения о закрытии пунктов пропуска не являются политически мотивированными, основной упор будет сделан на вопросах безопасности.

«Мы не принимаем такие решения? исключительно опираясь на политические факторы. Мы понимаем, что есть перевозчики и товары, которые можно перевозить через границу. И они этим пользуются», ― отметил замглавы МИД Польши.

При этом он добавил, что если проведённые «анализы покажут, что есть растущая угроза для безопасности, то такие решения могут быть приняты».

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«Мы будем анализировать это по мере развития событий», ― сказал Яблоньский.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля белорусские власти ограничили въезд на территорию страны грузовым автомобилям и тягачам из Польши. Данное решение было принято в связи с тем, что 10 февраля Варшава закрыла автодорожный пункт пропуска «Бобровники».

Добавим, что с вечера 21 февраля Польша закроет движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией «Кукурыки ― Козловичи». После этого на белорусско-польской границе останется только один пассажирский пункт пропуска «Брест ―Тересполь» и ни одного грузового.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие пунктов пропуска на западных границах страны является экономической провокацией, которая не останется без ответа со стороны Минска.