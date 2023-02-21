Мадрид, 21 февраля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Новый законопроект о защите животных, предложенный министром по социальным вопросам Испании Ионе Беларром, одобрил 9 февраля 2023 года испанский конгресс. Об этом 21 февраля сообщает издание libertaddigital.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Согласно нормам нового законопроекта, после его принятия в стране половой акт с животным (зоофилия) больше не будет являться уголовным преступлением и он будет возможен безо всякой уголовной ответственности в случае, если при этом животному не был принесён вред.

При этом в 2015 году конгрессом Испании была одобрена реформа Уголовного кодекса страны, предусматривающая усиление наказания за жестокое обращение с животными и за их сексуальную эксплуатацию, что было сделано в первый раз за всю историю страны.

Также указывается, что такая законодательная инициатива была выдвинута партией United We Can, ранее предложившей считать собак, кошек и других животных разумными существами или наделенными чувствительностью живыми существами.

Вместе с тем новый документ предлагает ужесточить меры наказания за жесткое обращение и убийство животных. Так, убивший проникнувшую в его дом крысу человек может быть отправлен в тюрьму на срок от одного до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что новый пакет антироссийских санкций, как ожидается, будет одобрен Европейским союзом уже на нынешней неделе.