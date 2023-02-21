Дербент, Дагестан, 21 февраля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Видади Марданова, чемпиона мира по грэпплингу и джиу-джитсу, застрелили в дагестанском городе Дербенте, передаёт 21 февраля РЕН-ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что Марданов, руководитель лиги NFC, был убит возле своего дома сегодня в четыре часа утра, в момент, когда он вышел на улицу.

По некоторым данным, спортсмен собирался поговорить о чём-то с неизвестными людьми. Внезапно прогремел выстрел: Марданов был убит, а неизвестные скрылись.

Полиция ведёт розыск подозреваемых — мужчин 27 и 23 лет. По сообщениям СМИ, одного задержали.