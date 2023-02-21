Луганск, 21 февраля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Фактическое число жителей Луганска за последний год превысило полмиллиона человек и продолжает расти. Об этом сообщил 21 февраля мэр города Манолис Пилавов.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди

«За последний год в Луганске людей стало гораздо больше. Сегодня статистика дает, что у нас в Луганске проживает 430–435 тысяч, но я думаю, что в городе уже проживает более 500 тысяч», — сказал мэр города РИА Новости.

Кроме того, Манолис Пилавов поблагодарил Россию за помощь в восстановлении города.

«Надеюсь, что наш город займет достойное место среди городов Российской Федерации», — добавил мэр.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. В России теперь 89 регионов, ее население увеличилось почти на 6,2 млн человек и составляет более 152 млн человек. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Так, в ЛНР за вхождение в состав РФ проголосовали 98,42% опрошенных жителей. Затем 30 сентября были подписаны договоры о вхождении четырех регионов в состав РФ.