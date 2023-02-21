Берлин, , 10:36 — REGNUM Германия сильно преувеличивает свою значимость и степень участия в помощи Украине. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает газета Die Welt, ссылаясь на исследование Кильского института мировой экономики.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В своем регулярно рассчитываемом исследовании «Отслеживание поддержки Украины» институт сопоставил помощь с другими соответствующими экономическими показателями. Германия же занимает 13-е место после Дании, с обязательствами по оказанию помощи, на которые приходится 0,17% ВВП», — считает издание.

Уточняется, что в четверку лидеров по вкладу в помощь Киеву вошли страны Прибалтики, Польша и Соединенные Штаты Америки.

Ранее сообщалось, что Германия сможет поставить Киеву боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard только к июлю. Основные боевые танки Leopard не стоит ожидать раньше мая.

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