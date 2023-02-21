Берлин, 21 февраля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Германия сильно преувеличивает свою значимость и степень участия в помощи Украине. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает газета Die Welt, ссылаясь на исследование Кильского института мировой экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«В своем регулярно рассчитываемом исследовании «Отслеживание поддержки Украины» институт сопоставил помощь с другими соответствующими экономическими показателями. Германия же занимает 13-е место после Дании, с обязательствами по оказанию помощи, на которые приходится 0,17% ВВП», — считает издание.

Уточняется, что в четверку лидеров по вкладу в помощь Киеву вошли страны Прибалтики, Польша и Соединенные Штаты Америки.

Ранее сообщалось, что Германия сможет поставить Киеву боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard только к июлю. Основные боевые танки Leopard не стоит ожидать раньше мая.