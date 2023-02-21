Москва, , 10:36 — REGNUM Тело разработчика роботизированных хирургических технологий Геннадия Саврасова обнаружили прохожие на парковке на юго-западе Москвы. Он не дошёл до своего дома всего 200 метров. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Прохожие обнаружили Геннадия Саврасова лежащим среди машин на безлюдной парковке недалеко от его дома. Мужчина находился в бессознательном состоянии и не подавал признаков жизни. Ему вызвали скорую, но было уже поздно. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть. Геннадию Саврасову было 75 лет.

«Тело 75-летнего мужчины было обнаружено на автомобильной парковке на улице Голубинская в районе Ясенево. Причиной смерти стала остановка сердца», — рассказал собеседник агентства.

Геннадий Викторович Саврасов был инженером-механиком, доктором технических наук и профессором. Он приложил свою руку к созданию инновационных методов в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. При его участии были созданы и внедрены в клиническую практику несколько поколений ультразвуковых хирургических аппаратов, в том числе ультразвуковой аппарат для безоперационного лечения болезней кровеносных сосудов. Саврасов был одним из главных разработчиков внутрисосудистого микроробота и робота-манипулятора, конструкции которых были созданы на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана.