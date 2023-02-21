Донецк, 21 февраля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Свободная экономическая зона (СЭЗ) с беспрецедентными условиями будет создана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 февраля заявил председатель правительства региона Виталий Хоценко в ходе встречи с делегацией Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«У нас появится свободная экономическая зона. Беспрецедентная. Таких условий нет нигде. Базовые — это «крымские» условия (по образцу СЭЗ в Крыму — прим. ред.), но только более длинный период», — приводит его слова РИА Новости.

Также Хоценко уточнил, что в данный момент ведётся обсуждение условий работы предприятий в будущей СЭЗ, отметив, что они будут лучше, чем в Крыму и других действующих на территории России таких зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля стало известно, что пакет законопроектов, предполагающий в том числе повышенные коэффициенты для выплаты зарплаты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, разработали депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.