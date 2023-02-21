Рим, 21 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Власти Италии держат на контроле ситуацию с итальянскими журналистами, у которых на Украине была отозвана аккредитация. Об этом в интервью газете La Stampa, опубликованном 21 февраля, заявил вице-премьер и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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«Мы следим за этим вопросом», ― подчеркнул министр.

Он добавил, что в настоящее время журналисты могут свободно передвигаться, но они не могут отправиться к линии фронта.

«Это связано с тем, что они якобы пересекли некоторые территории, контролируемые Россией, и украинские власти проводят проверку их деятельности. В конце этой проверки, мы рассчитываем, ситуация разрешится», ― подчеркнул Таяни.

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Напомним, ранее на Украине аккредитация была отозвана у ряда итальянских журналистов, которые работали в том числе в зоне военных действий. Как пояснили фрилансеры Андреа Шерезини и Альфредо Боско, которые попали в число оставшихся без аккредитации представителей СМИ, их подозревают в «шпионаже в пользу РФ» и причисляют к «сторонникам врага», предположительно за их предыдущую работу в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Киев аннулировал разрешения на работу не менее чем шести журналистам, в том числе — телеканалов CNN и Sky News, за их репортажи о Херсоне.