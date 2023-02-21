Киев, , 10:29 — REGNUM В Чернобыльской зоне проходят учения ВСУ, заявил 21 февраля командующий объединёнными силами Сергей Наев в эфире украинского «Пятого канала».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявив, что со стороны Белоруссии для Украины нет «угрозы сухопутных действий», Наев добавил, что ВСУ тем не менее проводят в Чернобыльской зоне возле белорусской границы учения, «чтобы улучшить свои способности, укрепить нашу оборону».

Напомним, 20 февраля польский президент Анджей Дуда призвал белорусское руководство воздержаться от участия в конфликте с Украиной.

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