ВСУ проводят учения в Чернобыльской зоне
Киев, 21 февраля 2023, 10:29 — REGNUM В Чернобыльской зоне проходят учения ВСУ, заявил 21 февраля командующий объединёнными силами Сергей Наев в эфире украинского «Пятого канала».
Заявив, что со стороны Белоруссии для Украины нет «угрозы сухопутных действий», Наев добавил, что ВСУ тем не менее проводят в Чернобыльской зоне возле белорусской границы учения, «чтобы улучшить свои способности, укрепить нашу оборону».
Напомним, 20 февраля польский президент Анджей Дуда призвал белорусское руководство воздержаться от участия в конфликте с Украиной.
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