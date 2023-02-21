Киев, 21 февраля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В Чернобыльской зоне проходят учения ВСУ, заявил 21 февраля командующий объединёнными силами Сергей Наев в эфире украинского «Пятого канала».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Заявив, что со стороны Белоруссии для Украины нет «угрозы сухопутных действий», Наев добавил, что ВСУ тем не менее проводят в Чернобыльской зоне возле белорусской границы учения, «чтобы улучшить свои способности, укрепить нашу оборону».

Напомним, 20 февраля польский президент Анджей Дуда призвал белорусское руководство воздержаться от участия в конфликте с Украиной.