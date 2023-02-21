Москва, , 10:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии церемонии поздравил российских буддистов с праздником Белого месяца, а также отметил их вклад в гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога. Соответствующая телеграмма опубликована во вторник, 21 февраля, на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В поздравительной телеграмме президент отметил, что праздник Белого месяца символизирует пробуждение природы, а также объединяет исповедующие буддизм народы.

«С удовлетворением отмечу, что буддийские организации России деятельно участвуют в жизни страны, уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе…» — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что в России праздник Белого месяца отмечают жители Бурятии, Забайкальского края, Усть-Ордынского Бурятского округа, Республики Тыва и Республики Калмыкии.

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