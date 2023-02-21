Тегеран, , 10:15 — REGNUM В южной части Ирана произошли подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом 21 февраля сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 113 км в северо-западном направлении от города Бендер-Аббас, где живёт 352 тысячи человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

При этом данных о разрушениях или пострадавших в настоящее время не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около побережья американского штата Аляска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.