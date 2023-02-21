Москва, 21 февраля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Рынок грузовых автомобилей в России медленно восстанавливается, при этом активнее всего долю в нём наращивают китайские марки. Об этом 21 февраля сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Так, по данным «Автостата», китайские грузовики заняли уже более половины российского рынка. В то же время продажи КамАЗа, согласно данным аналитиков, сокращаются.

Отмечается, что доля марок из КНР в сегменте растёт четвертую неделю подряд. На сегодня она уже достигла рекордных 56%. Среди моделей лидером является Sitrak C7H с результатом 372 проданных автомобиля. Это вдвое больше, чем у самой популярной модели КамАЗа 43 118 (168 машин). Замкнул тройку лидеров Shacman (Shaanxi) SX3258 с 151 проданным автомобилем.

По подсчетам «Автостата», доля КамАЗа на рынке грузовиков по итогам января составила 26% против 37% годом ранее, продажи упали на 24,2%, до 1,8 тысячи машин.

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Как пояснил директор департамента по выкупу автомобилей «Автоспеццентра» и «Автодома» Владимир Желобов, по сравнению с производителями в России и Белоруссии «китайцы выигрывают по цене, качеству сборки и уровню технологичности».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России количество китайских дилерских центров превысило тысячу единиц, что составляет почти одну треть от всего количества работающих в стране автосалонов.