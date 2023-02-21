Москва, , 10:17 — REGNUM При создании новых космических кораблей разработчики учтут опыт повреждений, полученных «Союзом МС-22» и «Прогрессом МС-21», сообщили 21 февраля в пресс-службе Роскосмоса.

Союз МС-22 NASA

В опубликованной справке к готовящемуся запуску к МКС «Союза МС-23» (запланирован на 24 февраля) корпорация напомнила, что в середине декабря прошлого года в радиатор приборно-агрегатного отсека корабля попал спорадический микрометеороид, вызвавший повреждение.

В корпорации также напомнили, что «космические полёты всегда сопряжены с огромным риском возникновения нештатных ситуаций, угрожающих жизни космонавтов». И, хотя корабли семейства «Союз», эксплуатирующиеся в космосе с 1966 года, доказали свою надёжность и живучесть, будут приняты меры.

Хотя модернизация наружного контура системы терморегулирования корабля «Союз» с добавлением в него дублирующих функций потребует финансовых вложений и времени и приведёт к увеличению массы корабля, «данный случай безусловно будет учитываться при разработке пилотируемых кораблей нового поколения».

Напомним, «Прогресс МС-21», как выяснили эксперты, получил повреждение в результате внешнего воздействия, как и корабль «Союз МС-23».

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