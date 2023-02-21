Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Многие сотрудники Белого дома и Пентагона были не в курсе планов президента США Джо Байдена посетить Киев, пишет Bloomberg.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты агентства пишут, что президент США принял окончательное решение посетить Киев во время совещания в Овальном кабинете в пятницу, 17 февраля. Самолет Байдена сначала прибыл на немецкую авиабазу Рамштайн, затем — в польский город Жешува, откуда отправился в Киев на поезде.

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Американского лидера сопровождал советник по нацбезопасности Джейк Салливан. На борту самолета также находились охранники, медперсонал и два журналиста, обещавших никому о визите не рассказывать.

«Они получили информацию о поездке в электронном письме с темой «Инструкция по прибытию на гольф-турнир», — уточняет Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению французского политика Флориана Филиппо, целью визита президента США Джо Байдена в Киев было раскручивание конфликта на глобальном уровне.