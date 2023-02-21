Глава МИД Италии назвал «практически невозможными» поставки Украине итальянских истребителей

Рим, , 10:10 — REGNUM В настоящее время поставки Киеву итальянских истребителей являются «практически невозможными». Об этом 21 февраля заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил глава итальянского МИД, власти страны пока не обсуждали возможность поставок украинским военным боевых самолётов и в случае принятия ими такого решения, его нужно будет обсуждать с союзниками страны, выясняя, какие самолёты они пошлют, так как, по его словам, нет смысла поставлять ВСУ разные модели, потому что при этом возникнет проблема с обучением пилотов.

«Одним словом, отправка итальянских истребителей представляется практически невозможной», — пояснил Таяни

Также он напомнил, что ранее Рим утвердил шестой пакет военной помощи Киеву и уже заканчивает отправку материалов, и добавил, что в течение нескольких недель Италия совместно с Францией поставит украинской стороне систему противовоздушной обороны SAMP-T.

Кроме того, глава МИД Италии добавил, что, как он считает, «лучший способ достижения мира — это поддержка украинцев, чтобы они могли сесть за стол переговоров на равных условиях».

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Corriere della Sera сообщила, что вероятность передачи Киеву в будущем ракет дальнего радиуса действия не исключают представители правительства Италии.