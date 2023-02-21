Луганск, , 10:04 — REGNUM Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко прокомментировал признание Россией сувернитета Донецкой и Луганской Народных Республик.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Признание Луганской и Донецкой Народных Республик дало старт самому главному для жителей Донбасса событию. В этом году восстановилась историческая справедливость — мы стали субъектом Российской Федерации», — сказал Марочко в интервью РИА Новости 21 февраля.

Также военный эксперт отмети, что историческая справедливость и воссоединение Донбасса с Россией были достигнуты благодаря специальной военной операции.

Напомним, что ровно год назад, 21 февраля 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал признание суверенитета ЛНР ключевым моментом в истории региона.

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