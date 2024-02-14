Вашингтон, 6 марта, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание своих книг в России. Об этом он написал 5 марта на своей странице в Twitter.

pinguino k Стивен Кинг

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Такое решение автор рассказов принял вслед за писателем Линвудом Баркли, тоже отказавшимся от продления договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Стивен Кинг поддержал украинские власти, опубликовав в социальных сетях фотографию, на которой он позирует в футболке с надписью: «Я с Украиной».