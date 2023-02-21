Париж, 21 февраля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. По мнению французского политика и бывшего депутата Европарламента Флориана Филиппо, целью недавнего визита президента США Джо Байдена в Киев было раскручивание конфликта на глобальном уровне. Он написал об этом 21 февраля на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Неожиданный визит Байдена в Киев прямо сейчас: сумасшедшие «ястребы» вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны», — отметил он в своём сообщении.

Также Филиппо уточнил, что считает, что народам всех стран нужно единогласно выступить за мир во всём мире.

Отметим, французский политик неоднократно высказывался с критикой оказания Западом военной помощи Киеву, так как это является причиной затягивания конфликта на территории Украины.