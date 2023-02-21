Венеция, Италия, , 09:48 — REGNUM Уровень воды в каналах Венеции (Италия) снизился более чем на полметра из-за отсутствия осадков, вызванного установившимся над провинцией антициклоном. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщило агентство Reuters.

Площадь Святого Марка. Венеция, Италия (сс) Wladyslaw Golinski

Как отмечает итальянская ассоциация защитников окружающей среды Legambiente, в связи с засухой объем снега в Альпах сократился на 53%, водные запасы рек — более чем на 60%.

Напомним, что 4 февраля в провинции начался традиционный Венецианский карнавал, который продлится до 21 февраля.

Ранее газета Newsweek отмечала, что затяжная засуха на западных территориях Соединенных Штатов Америки создает огромную нагрузку на водные ресурсы, что может привести к катастрофическим последствиям.

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