Венеция, Италия, 21 февраля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Уровень воды в каналах Венеции (Италия) снизился более чем на полметра из-за отсутствия осадков, вызванного установившимся над провинцией антициклоном. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщило агентство Reuters.

(сс) Wladyslaw Golinski Площадь Святого Марка. Венеция, Италия

Как отмечает итальянская ассоциация защитников окружающей среды Legambiente, в связи с засухой объем снега в Альпах сократился на 53%, водные запасы рек — более чем на 60%.

Напомним, что 4 февраля в провинции начался традиционный Венецианский карнавал, который продлится до 21 февраля.

Ранее газета Newsweek отмечала, что затяжная засуха на западных территориях Соединенных Штатов Америки создает огромную нагрузку на водные ресурсы, что может привести к катастрофическим последствиям.