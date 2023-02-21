Глава МИД Литвы заявил, что страны Запада не определились с целями конфликта на Украине

Вильнюс, , 09:46 — REGNUM На данный момент среди западных стран отсутствует согласие по поводу целей, которые они преследуют в конфликте на территории Украины. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова 21 февраля приводит издание Politico.

НАТО Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Мой главный вопрос — почему мы никогда не обсуждали конечную цель? Единственные обсуждения или идеи… касаются переговоров и мирных процессов», — сказал он.

Также литовский дипломат указал, что такая ситуация является причиной обеспокоенности жителей стран Прибалтики, и отметил, что в этом случае неспособность стран Запада в определении своих целей на Украине и их обсуждения даёт возможность манёвра для колеблющихся.

При этом Ландсбергис посетовал, что также отсутствие у западных стран целей в названном конфликте способствует тому, что помощь Киеву оказывается нерегулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие ВСУ после визита президента США Джо Байдена в Киев всерьёз рассчитывают на открытие «второго фронта».