Краматорск, ДНР, , 09:52 — REGNUM Делегация чиновников из Европейского союза прибыла в город Краматорск, контролируемый ВСУ, заявил военный эксперт Андрей Марочко 21 февраля.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Марочко, приехали «высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры». Охраной этих лиц занимается спецподразделение СБУ.

«Численность составляет порядка десяти человек, — сообщил Марочко в интервью ТАСС. — Среди них выявлены украинские офицеры министерства обороны, есть переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде».

По его словам, делегация передвигается на трёх тонированных бронированных автомобилях, кроме того, её сопровождают ещё два автомобиля ДПС.

Ранее Марочко заявил, что Киев рассчитывает открыть «второй фронт» после вчерашнего визита американского президента Джо Байдена в Киев.

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