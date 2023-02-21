Нетрезвый мужчина разбил кулаками стекло дверей вагона поезда в московском метро

Москва, , 09:37 — REGNUM Стекло закрывшихся дверей вагона поезда в Московском метрополитене разбил кулаками нетрезвый мужчина. Об этом 21 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводит «МВД-медиа».

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как указала официальный представитель МВД, инцидент произошёл вечером 20 февраля на платформе станции метро «Тверская», нетрезвый мужчина оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

Также Волк уточнила, что по окончании посадки пассажиров в состав поезда к нему подошёл агрессивный нетрезвый мужчина, который ударами кулаков разбил стекло закрывшихся дверей вагона.

При этом она добавила, что сотрудники полиции полка по сопровождению поездов сразу же произвели задержание хулигана, который был доставлен для разбирательства в отдел полиции. В отношении задержанного было возбуждено дело о вандализме.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что в Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро произошло ЧП. Мужчина упал на рельсы.