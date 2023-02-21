Луганск, , 09:31 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в 2023 году власти региона планируют восстановить более 1700 социальных объектов. Об этом деятель сообщил в интервью ТАСС во вторник, 21 февраля.

Дорога в Луганск Ярослав Громов © ИА REGNUM

«К восстановлению уже запланировано более 1 700 объектов, в том числе около 550 многоквартирных жилых домов и более 250 объектов социальной сферы», — сказал Пасечник.

Также врио главы ЛНР отметил, что в республике продолжаются масштабные восстановительные работы, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в интервью ТАСС Леонид Пасечник назвал признание Россией суверенитета Луганской Народной Республики ключевым и судьбоносным моментом в истории региона.