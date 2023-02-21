Анкара, , 09:32 — REGNUM Надежду на то, что турпоток из России не ослабнет на фоне информации о землетрясениях, выразил 21 февраля представитель министерства культуры и туризма Турции.

Последствия землетрясения. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

По его словам, землетрясения произошли вдалеке от курортных провинций — на юго-востоке Турции.

«В связи с этим иностранным туристам, в том числе из России, нечего опасаться, — сказал он в интервью ТАСС. — Мы рассчитываем, что стихийные бедствия никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне».

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Турции на границе с Сирией 20 февраля в 20:04 (время местное). За ним последовал афтершок магнитудой 5,8. Жители провинции Хатай ощутили сильные толчки, зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.

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