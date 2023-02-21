Около побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
Анкоридж, США, 21 февраля 2023, 09:27 — REGNUM Около побережья американского штата Аляска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом 21 февраля сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 42 км в юго-восточном направлении от населённого пункта Олд-Харбор, в котором проживает 221 человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине девяти км.
При этом данных о разрушениях и угрозе цунами на данный момент не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9.